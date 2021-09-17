Франція відкликає послів зі США та Австралії після угоди Канберри з Лондоном та Вашингтоном

Франція оголосила про негайне відкликання своїх послів у Сполучених Штатах та Австралії після того, як Канберра уклала угоду з США та Великою Британією про атомні підводні човни, що зірвала французький контракт про субмарини зі звичайними двигунами.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив 17 вересня, що цей крок «виправданий винятковою серйозністю заяв», зроблених Австралією та США напередодні.

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У своїй заяві Ле Дріан назвав «неприйнятною поведінкою» скасування Австралією великого контракту на покупку французьких звичайних підводних човнів на користь атомних підводних човнів, побудованих за американською технологією.

За словами Ле Дріана, посли були відкликані для консультацій на прохання президента Еммануеля Макрона. Макрон публічно не коментував це питання.

Президент США Джо Байден оголосив про рішення підтримати угоду про підводні човни в рамках стратегічного Індо-Тихоокеанського союзу з Австралією та Великобританією.