У Євросоюзі критикують рішення Байдена створити союз з Австралією та Британією

Європейські союзники США незадоволені рішенням американського президента Джо Байдена створити стратегічний індо-тихоокеанський альянс з Австралією і Великобританією. Такий союз, за задумом Вашингтона, має протистояти зростанню впливу Китаю. Як зазначає телеканал Euronews, жаль з приводу цього американського кроку висловив очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель. Водночас Боррель висловив надію на поліпшення трансатлантичних відносин.

Представник Європейської ради з закордонних справ Фредерік Грар висловився різкіше: «Євросоюзу заявили, що йому нема чого робити в Індо-Тихоокеанському регіоні».

У 2018 році Франція першою з держав Європейського союзу схвалила свою Індо-Тихоокеанську стратегію. Зміна розстановки сил у регіоні стає для Франції «важким ударом», наголошує Euronews, оскільки Париж, зокрема, втрачає багатомільярдну угоду з продажу підводних човнів Австралії.