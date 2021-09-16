США, Британія й Австралія оголосили про безпековий альянс в Індо-Тихоокеанському регіоні

США, Велика Британія й Австралія оголосили про нове партнерство з безпеки Індо-Тихоокеанського регіону. Цей крок розкритикував Китай.

Президент США Джо Байден, прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон і прем’єр-міністр Австралії Скотт Моррісон 15 вересня оголосили про новий пакт під назвою AUKUS.

Партнерство дозволить розширити оборонні можливості, зокрема оснастити Австралію атомними підводними човнами. Інші сфери співпраці включають штучний інтелект, кібер- і підводний захист.

«Ми всі визнаємо необхідність забезпечення миру й стабільності в Індо-Тихоокеанському регіоні в довгостроковій перспективі», – сказав Байден.

Усі три країни наголосили, що Австралія отримає передову ядерну технологію, щоб посилити субмарини, а не для розробки програми ядерної зброї.

Ядерна силова установка дозволила б австралійському флоту працювати тихіше і протягом тривалого періоду часу в Індо-Тихоокеанському регіоні, надаючи новому альянсу сильнішу присутність у регіоні.

Посольство Китаю у Вашингтоні заявило, що країнам «не слід створювати обмежувальні блоки, спрямовані на порушення інтересів третіх сторін чи завдання їм шкоди».

«Зокрема, їм слід позбутися менталітету Холодної війни й ідеологічних упереджень», – йдеться у повідомленні.

При цьому в своєму оголошенні жодна з трьох країн не згадувала намір кинути виклик Китаю.

Але новий альянс, швидше за все, буде розглядатися як провокаційний крок у Пекіні, який має напружені відносини з трьома країнами з багатьох питань, включаючи права людини, торгівлю і статус Гонконгу.

Зростання могутності і впливу Китаю, особливо розбудова армії, тиск на Тайвань і розміщення сил в Південно-Китайському морі також викликають занепокоєння.