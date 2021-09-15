Генерал Міллі побоювався, що Трамп може почати війну і телефонував через це Китаю – ЗМІ

Високопоставлений генерал США побоювався, що Дональд Трамп в останні дні свого президентства може почати війну, і двічі таємно телефонував своєму китайському колезі, щоб запевнити його, що США стабільні і не збираються нападати. Як повідомляють американські ЗМІ, зокрема, Washington Post, AP і CNN, про це йдеться в новій книжці «Загроза», що має вийти наступного тижня.

За повідомленням, голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, телефонував командуванню Китаю за чотири дні до виборів президента США минулого року і знову 8 січня, через два дні після того, як прихильники Трампа штурмували Капітолій США.

Згідно з книжкою, витяги якої публікують видання, Міллі, якого Трамп призначив у 2018 році, побоювався його дій в останні його тижні на посаді президента.

Міллі також вжив безпрецедентних дій, таємно позбавивши Трампа його повноважень видати наказ про завдання ядерного удару, стверджують автори книжки, журналісти Washington Post Боб Вудворд і Роберт Коста.

У книжці також описані намагання Трампа переконати тодішнього генерального прокурора США Вільяма Барра, що вибори 3 листопада були сфальсифіковані.

За повідомленням, 30 жовтня Міллі вперше зателефонував китайському генералу Лі Цзочену, щоб запевнити його, що «американський уряд – стабільний, і все буде добре».

«Якщо ми плануватимемо атакувати, я зателефоную вам завчасно. Це не стане сюрпризом», – сказав Міллі. Американський генерал був змушений зв’язатися з Пекіном вдруге після штурму Капітолію, сказавши Лі: «У нас все стабільно – на 100 відсотків», повідомляє AP.

У відповідь на публікації колишній президент США Дональд Трамп заявив, що якщо дані, наведені в книзі відповідають істині, то генерал Міллі заслуговує засудження за «зраду», оскільки він вступив в контакт з китайською стороною за спиною президента і пообіцяв попередити про можливу атаку.

Він також заявив, що ніколи не думав про напад на Китай.

«Казати, що я збираюся напасти на Китай, – це найбезглуздіше, що я чув», – сказав Трамп.

14 вересня сенатор Марко Рубіо (республіканець від Флориди) надіслав президенту Джо Байдену листа із закликом звільнити Міллі, заявивши, що генерал працював над «активним підривом головнокомандувача Збройних сил США і розглядав можливість передачі секретної інформації комуністичній партії Китаю напередодні можливого збройного конфлікту з Китайською Народною Республікою».

Сенатор Тед Круз (республіканець, Техас) назвав оприлюднені повідомлення такими, що «викликають глибоке занепокоєння». «Я не знаю, чи точні цитати, чи ні, але якщо так, то це грубе порушення субординації. Я думаю, що насамперед тепер генерал Міллі відповісти на запитання, що саме він сказав», – заявив Тед Круз.

В офісі Міллі від коментарів відмовилися, пише Reuters.

Сенатор Дік Дурбін (демократ, Іллінойс) сказав, що багато законодавців від Демократичної партії тоді чітко дали зрозуміти, що вони «розраховують на [Міллі], щоб уникнути катастрофи, яка, як ми знали, може статися в будь-який момент».

Вудворд і Коста кажуть, що вони взяли більше ніж 200 інтерв’ю під час роботи над книгою про останні дні перебування Дональда Трампа в Білому домі. Імена цих людей втім не наводять. У книжці наведені витяги з секретних документів.