США: комітет Конгресу з розслідування штурму Капітолію заслухав перших свідків

Комітет Конгресу США з розслідування штурму Капітолію 6 січня нинішнього року сьогодні, 27 липня, провів свої перші слухання.

В якості свідків на слуханнях виступили чотири співробітники поліції, що протистояли натовпу прихильників тодішнього президента Дональда Трампа.

Один з учасників слухань, поліцейський Аквіліно Гонел, розповів, що нападники його побили. «Те, чого ми зазнали в той день, нагадувало поле бою у Середньовіччя. Ми билися – пліч-о-пліч і дюйм за дюймом – щоб запобігти вторгненню у Капітолій натовпу, котрий прагнув підірвати наш демократичний процес», – заявив Гонел.

До складу комітету з розслідування подій 6 січня входить дев’ять осіб. Комітет був створений після того, як сенатори-республіканці заблокували створення незалежної комісії, покликаної розслідувати те, що сталося. Членів комітету призначила спікер Палати представників – демократ Ненсі Пелосі. Глава комітету – демократ Бенні Томпсон.

Відкриваючи слухання, він пообіцяв, що робота комітету буде «керуватися тільки фактами» і що в ній не буде місця політиканству. Томпсон представив відеозапис нападу.

Республіканці у більшості своїй висловилися проти створення комітету, заявляючи, що слідство є політично мотивованим. Втім, на захист розслідування стала Ліз Чейні – одна з двох законодавців-республіканців у складі комітету і різкий критик Трампа. Вона закликала до проведення повномасштабного розслідування подій 6 січня.

6 січня після мітингу біля Білого дому за участю тодішнього президента Дональда Трампа кілька сотень протестувальників увірвалися в приміщення Конгресу в спробі запобігти сертифікації законодавцями результатів президентських виборів, на яких Джо Байден здобув перемогу.

Загалом понад 500 людям висунули кримінальні обвинувачення у справі про штурм Капітолію.