Суд у США виніс перший вирок у справі про штурм Капітолію

Суд в США засудив мешканку штату Індіана на три роки умовно і 120 годин обов’язкових робіт у справі про штурм Капітолію. Анна Морган Ллойд також повинна заплатити штраф у розмірі 500 доларів.

Обвинувачена визнала провину і пішла на угоду зі слідством. На суді вона вибачилася перед американцями за свої дії.

Суд вирішив не відправляти американку до в’язниці, оскільки вона наперед не планувала брати участь у заворушеннях і не проявляла агресії.

6 січня після мітингу біля Білого дому за участю тодішнього президента Дональда Трампа кілька сотень протестувальників увірвалися в приміщення Конгресу в спробі запобігти сертифікації законодавцями результатів президентських виборів, на яких Джо Байден здобув перемогу.

Через кілька днів Палата представників оголосила імпічмент Трампу за звинуваченням у підбурюванні до заколоту, проте він був виправданий Сенатом. Це був другий імпічмент президента Трампа.

Конгрес США заявив, що створить незалежну комісію з розслідування штурму Капітолію. Республіканці в Сенаті заблокували цю пропозицію.

У справі про штурм проходять близько 500 осіб.