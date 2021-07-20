У США чоловіка засудили до 8 місяців ув’язнення за штурм Капітолію

У США Пола Ходжкінса засудили до 8 місяців ув’язнення у справі про штурм Капітолію 6 січня. Це був перший вирок у справі за звинуваченнями у тяжкому злочині.

На слуханні 19 липня окружний суддя США Рендольф Мосс заявив, що Ходжкінс не вдавався до насильства, нікому не погрожував і не організовував напад на Капітолій з боку прихильників тодішнього президента Дональда Трампа.

Втім, за словами судді, 38-річний чоловік з Флориди перешкодив засвідченню обрання президента Джо Байдена, і «він визнав, що зробив це».

Під час слухання у справі Ходжкінс сказав, що він «розкається і шкодує» про свої дії.

За даними слідства, Ходжкінс провів у Капітолії менш ніж пів години, зокрема, зробив селфі у залі Сенату.

Загалом понад 500 людям висунули кримінальні обвинувачення у справі про штурм Капітолію. Цей вирок розглядають як такий, що може визначити, які покарання отримуватимуть інші фігуранти справи, деяким з яких висунуті серйозніші звинувачення.

6 січня після мітингу біля Білого дому за участю тодішнього президента Дональда Трампа кілька сотень протестувальників увірвалися в приміщення Конгресу в спробі запобігти сертифікації законодавцями результатів президентських виборів, на яких Джо Байден здобув перемогу.

Через кілька днів Палата представників оголосила імпічмент Трампу за звинуваченням у підбурюванні до заколоту, проте він був виправданий Сенатом. Це був другий імпічмент президента Трампа.