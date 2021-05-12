США: республіканці звільнили партійну лідерку, яка критикує Трампа

Республіканці в Палаті представників Конгресу США проголосували за усунення конгресменки Ліз Чейні з позиції голови Конференції республіканців. Це третя за рангом посада в керівництві Республіканської партії.

Голосування відбулося за зачиненими дверима.

Дочка колишнього віцепрезидента Діка Чейні, конгресменка з Вайомінгу, назвала Трампа загрозою для верховенства права і принципів консервативної партії.

Чейні неодноразово критикувала експрезидента США Дональда Трампа за його непідтверджені заяви про фальшування результатів президентських виборів.

Вона також виступала проти експрезидента за його підбурювання мітингу, який переріс у штурм Капітолію 6 січня. Політикиня стала однією з десяти республіканців у Палаті представників, які підтримали імпічмент Трампа. Чейні закликала однопартійців протистояти «великій брехні» колишнього президента.

Чейні відмовилася припиняти критику Трампа і заявила після зустрічі, що звільнення не завадить їй намагатися відвернути партію від колишнього президента.

«Я зроблю все можливе, щоб експрезидент ніколи більше не дійшов до Овального кабінету», – сказала вона журналістам після голосування.

Лідер республіканської меншості в Палаті представників Конгресу США Кевін МакКарті, який призначив голосування щодо Чейні, заявив, що цей крок стосується підтримки єдності партії і не пов’язаний з покаранням тих, хто критикує Трампа.