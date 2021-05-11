США: республіканці в Палаті представників хочуть усунути партійну лідерку, яка критикує Трампа

Лідер республіканської меншості в Палаті представників Конгресу США Кевін МакКарті призначив на 10 травня голосування за усунення конгресменки Ліз Чейні з позиції голови Конференції республіканців у нижній палаті Сенату. Це третя за рангом посада в керівництві Республіканської партії.

Кевін МакКарті протягом кількох тижнів повідомляв про намір усунути Чейні з посади. Він написав колегам про необхідність об’єднати партію перед виборами до Конгресу 2022 року, коли республіканці сподіваються відновити контроль над Палатою представників.

«Якщо ми хочемо завадити радикальному демократичному порядку денному знищити нашу країну, ці внутрішні конфлікти треба вирішити, аби не відволікати зусилля нашої спільної команди», – йдеться в листі МакКарті.

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Він, Трамп та другий лідер республіканців у Палаті представників Стів Скаліс підтримують конгресменку Еліс Стефанік на посаду голови Конференції республіканців. Вона є послідовною прихильницею Трампа.

Інший однопартієць і критик Трампа Мітт Ромні розкритикував намір республіканців зняти Чейні з посади.

«Усунення Ліз Чейні з керівництва не заробить Республіканській партії жодного додаткового виборця, проти може коштувати нам кількох», – написав він у своєму твітері.

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Чейні неодноразово критикувала експрезидента США Дональда Трампа за його непідтверджені заяви про фальшування результатів президентских виборів.

Вона також виступала проти експрезидента за його підбурювання мітингу, який переріс у штурм Капітолію 6 січня. Політикиня стала однією з десяти республіканців у Палаті представників, які підтримали імпічмент Трампа. Чейні закликала однопартійців протистояти «великій брехні» колишнього президента.