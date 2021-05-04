США: Байден збільшив річний ліміт на прийом біженців, раніше скорочений Трампом

Президент Сполучених Штатів Джо Байден 3 травня формально затвердив збільшення ліміту на прийом країною закордонних біженців до 62 500 людей на рік.

Це рішення у Білому домі пояснили «непередбаченою надзвичайною ситуацією у країнах по всьому світу».

Раніше Байден зазнав критики за затримку зі зміною рекордно низького ліміту, встановленого його попередником Дональдом Трампом.

У своїй заяві президент Байден висловив думку, що попередній ліміт у 15 тисяч людей «не відображає цінностей Америки як країни, яка вітає та підтримує біженців».

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«Кількість біженців, які можуть бути прийняті... надсилає важливе повідомлення, що Сполучені Штати залишаються безпечною гаванню для деяких із найбільш вразливих людей у світі», – йдеться в заяві президента.

Водночас він визнав, що США не приймуть максимально прийнятну кількість у 62 500 людей до кінця поточного бюджетного року, тобто до вересня. Це пов’язано з обмеженнями на пересування через пандемію.

На відміну від системи надання притулку мігрантам, які прибувають до кордону США, програма біженців передбачена для людей по всьому світу, переважно тих, хто тікає із зон конфліктів. Вони підлягають дистанційній детальній перевірці, перш ніж їм дозволяють приїхати до США.

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До ліміт в 62,5 тисячі входять 4 тисячі біженців із Європи та Центральної Азії, 22 тисячі для біженців із Африки, 6 тисяч – для Східної Азії. Квота в 5 тисяч передбачена для Латинської Америки та Карибських островів, 13 тисяч – для Південної Азії. Ще 12 500 місць лишаються вільними.

Байден заявив, що отримав додаткову інформацію, яка спонукала його підписати екстренне президентське рішення.

Наразі здійснюється підготовка для переїзду понад 2 тисяч біженців, яким адміністрація Трампа відмовила минулого жовтня.

Трамп поступово знижував річний ліміт для біженців, зрештою довівши його до 15 тисяч на рік восени минулого року.