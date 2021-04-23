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23 квітня 2021, Київ 10:00
Новини | Міжнародні

Човен з мігрантами перекинувся біля берегів Лівії: близько 130 людей вважаються загиблими

За даними ООН, цього року на шляху міграції у Центральному Середземномор'ї вже загинули понад 350 людей, не рахуючи останніх смертей

Біля берегів Лівії перекинувся гумовий човен, на борту якого перебували близько 130 мігрантів. Про це 22 квітня повідомила організація SOS Mediterranee, зазначивши, що нікого з біженців живими знайти не вдалося.

Корабель неурядової організації Ocean Viking обшукав район аварії і виявив не менше 10 тіл.

SOS Mediterranee повідомила, що протягом останніх двох днів їй доводилося координувати роботи з порятунку трьох човнів в міжнародних водах біля берегів Лівії.

21 квітня Ocean Viking не зміг знайти дерев’яний човен, що потонув, доля близько 40 осіб на борту невідома.

Минулого тижня щонайменше 41 людина загинула, коли човен з мігрантами затонув біля узбережжя Тунісу.

За даними ООН, цього року на шляху міграції у Центральному Середземномор'ї вже загинули понад 350 людей, не рахуючи останніх смертей.

Лівія є важливим транзитним пунктом для мігрантів з Африки, які прагнуть перетнути Середземне море і потрапити в Європу.

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