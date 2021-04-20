У лютому українці подали на 72% більше клопотань про надання притулку у ЄС, ніж у січні

У лютому громадяни України подали на 72 відсотки більше клопотань про надання притулку у Європейському союзі, ніж у січні. Таким чином українці увійшли до чільної десятки націй – шукачів притулку у країнах блоку. Про це йдеться у звіті Європейського бюро підтримки притулку (EASO).

Загалом, у лютому до країн ЄС надійшло близько 38 300 заяв про надання міжнародного захисту. Українці подали майже 1000 таких заяв, що є найбільшим показником за останні чотири роки і значно більшим, ніж допандемійний.

Основними країнами походження прохачів притулку у лютому були Сирія, Афганістан, Пакистан, Ірак та Нігерія. Зокрема, від сирійців надійшло понад 10 тисяч клопотань про надання притулку, що більше, ніж у шести наступних країн походження разом узятих, і складає понад чверть від усіх заявок за місяць. Як і в січні, половина заявок сирійців була повторної заявкою у тій самій країні.

У бюро констатували, що за рік після початку пандемії, кількість прохань про надання притулку не повернулася до попереднього рівня. У лютому 2021 року загальна кількість заявок склала менше, ніж дві третини від показників лютого минулого року.

Органи ЄС у справах біженців у лютому 2021 року ухвалили майже 41 тисячу рішень у першій інстанції, що більше від кількості отриманих за місяць заяв. Як і в попередні місяці три з п’яти позитивних рішень були про надання статусу біженця, інші – про надання додаткового захисту.