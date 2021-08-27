США: поліцейські позиваються проти Трампа через штурм Капітолію

Семеро поліцейських, які охороняли будівлю американського парламенту 6 січня 2021 року, подали позов проти колишнього президента США Дональда Трампа, політика-республіканця Роджера Стоуна та ще низку осіб, через події 6 січня цього року, повідомляє «Голос Америки».

Поліцейські покладають на Трампа та більше десятка американських політиків та організацій відповідальність за те, що натовп 6 січня пішов на штурм Капітолію. Позивачі заявляють, що постраждали від сльозогінного газу, який використовували протестувальники, а також зазнали образ.

В позові вони звинувачують американських політиків у «провокуванні, підтримці та участі» у подіях 6 січня, а також спробі використати «силу, залякування та погрози», щоб зашкодити затвердженню результатів голосування на президентських виборах у США.

Це не перший позов поліцейських Капітолію, поданий проти колишнього президента. В травні двоє поліцейських подали позов проти Трампа з вимогою компенсації обсягом 75 тисяч доларів за поранення, яких вони зазнали під час подій 6 січня.

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Цього тижня внутрішнє розслідування поліції Капітолію виправдало дії офіцера поліції, який застрелив нападницю під час подій 6 січня. Поліцейський Майкл Бред заявив в інтерв’ю NBC Nightly News, що його дії були «вимушеними».

«Те, що вони не виконали вимогу, змусило мене вжити відповідних дій, щоб врятувати життя членів Конгресу, своє та інших офіцерів», – цитує Бреда агентство Reuters.

Майже 600 особам висунули обвинувачення у кримінальних справах, пов’язаних зі штурмом Капітолію, внаслідок якого загинули щонайменше п’ятеро людей.

Через кілька днів Палата представників оголосила імпічмент Трампу за звинуваченням у підбурюванні до заколоту, проте він був виправданий Сенатом. Це був другий імпічмент президента Трампа.