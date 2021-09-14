Засідання ТСК щодо вагнерівців не відбулося через відсутність кворуму

Засідання Тимчасової слідчої комісії щодо операції по затриманню російських найманців не відбулося через відсутність кворуму. Про це повідомив журналістам 14 вересня колишній начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Василь Бурба.

За словами Бурби, він поспілкувався із головою комісії, народною депутаткою Мар’яною Безуглою.

«(Засідання – ред.) не відбувалося, я поспілкувався з нею, вона повідомила, що кворум відсутній, тому домовилися на понеділок», – сказав він.

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Один із журналістів спитав, чи вважає він, що його звільнення було пов’язане з операцією щодо затримання співробітників російської приватної військової компанії «Вагнер». Бурба відповів: «я думаю, що ні».

На більшість питань журналістів він не надав відповіді, пояснивши, що відповідатиме ТСК.

Бурба повідомив, що прибув до України за півтори години до запланованого початку засідання – «возив на лікування дитину».

13 вересня тимчасова слідча комісія продовжила розглядати питання зриву операції по затриманню громадян Росії, які, ймовірно, брали участь у бойових діях на сході України проти українських силовиків.

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Під час засідання ТСК допитали нових свідків, які на момент планування та здійснення операції були її учасниками, їхні імена не розголошують. Голова ТСК Мар’яна Безугла тоді заявила журналістам, що під час спілкування із колишніми працівниками спецслужб вдалося з’ясувати деякі не суттєві розбіжності.

Своєю чергою, присутні народні депутати від фракцій «Голос» та «Європейська солідарність» заявили, що свідки озвучили зовсім іншу версію, яку попередньо озвучували в ТСК.