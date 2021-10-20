За добу від COVID-19 вакцинували понад 226 тисяч людей

В Україні протягом минулої доби від COVID-19 вакцинували ще 226 587 людей. Одну дозу отримала 142 141 людина, повністю імунізовані – 84 446, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 207 903 людини, з них отримали одну дозу – 8 207 901 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози 6 658 010 людей.

У МОЗ наголошують, що 97% госпіталізованих із COVID-19 у вересні становили невакциновані.

Щеплення в Україні проводять чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech і AstraZeneca (Covishield, SKBio). Всі вони передбачають введення двох доз препарату.