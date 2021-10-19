Верховна Рада ухвалила закон про статус НАБУ

Верховна Рада 19 жовтня підтримала в другому читанні закон «про внесення змін до деяких законів України стосовно приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність до вимог Конституції України». Таке рішення підтримали 304 народних депутати.

Проти висловилися 12 парламентарів, утрималися 23:

«Слуга народу» – 228 за, один утримався

«Опозиційна платформа – За життя» – 12 проти, семеро утрималися

«Європейська солідарність» – 26 за

«Батьківщина» – 14 утрималися

«За майбутнє» – 10 за

«Голос» – 16 за

Депутатська група «Довіра» – 17 за

Позафракційні – семеро за, один утримався

У пояснювальній записці народні депутати від «Слуги народу» обґрунтували документ рішенням Конституційного суду, який визнав невідповідним Основному закону призначення Артема Ситника головою Національного антикорупційного бюро.

«Проект Закону України спрямований на усунення суперечностей між Конституцією України та Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України», а також на пов’язане з цим забезпечення гарантій незалежності для Національного бюро», – йдеться в записці.

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Конституційний суд 28 серпня 2020 року оприлюднив рішення, яким визнав неконституційним указ про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро України.

Національне антикорупційне бюро назвало рішення політично мотивованим.