Зеленський сподівається «пришвидшити процес» розгляду законопроєкту щодо ліквідації ОАСК

Розгляд законопроєкту про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва, як і низки інших документів, «відкладали впливові люди», заявив президент України Володимир Зеленський. Про це він заявив в інтерв’ю каналу ICTV, оприлюдненому 18 жовтня.

Таким чином Зеленський відповів на питання щодо того, чому Верховна Рада протягом кількох місяців не розглянула ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва, хоча президент подав його як «невідкладний».

«Його відкладали – і закон про НАБУ, і друге читання реформи Служби безпеки і цей законопроєкт (про ліквідацію ОАСК – ред.), і багато інших впливових законів, на які, на жаль, впливали впливові люди, скажімо так. І про викиди, і екологічні закони. Багато різних важливих речей. Впевнений, що зараз ми пришвидшимо цей процес», – заявив Зеленський.

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Він також згадав про «перезавантаження Конституційного суду», передумовою якого є оновлення складу суддів КСУ.

«Ми чекали від Верховної Ради представників, цього не сталося. Найближчими тижнями це станеться обов’язково і буде проголосований обов’язково закон про Конституційний суд. Зараз процес іде», – додав президент.

Він висловив переконання, що «більшість суддів» Верховного суду також проти гальмування судової реформи.

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«Що стосується Верховного суду – там є деякі питання, але ми впевнено йдемо вперед і щодо розблокування КСУ, він буде працювати, і, найголовніше, буде працювати на державу. І впевнений, попри звернення Верховного суду до КСУ, я впевнений, що зараз КСУ не заблокує судову реформу. Буває все, правда», – підсумував він.

13 квітня президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт, який ініціює ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва. Він пропонує натомість створити Київський міський окружний адміністративний суд.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявив, що президент вирішив ліквідувати ОАСК під впливом «агентів іноземного впливу».