ЄСПЛ визнав порушення Україною прав люстрованого судді Самсіна  

Європейський суд з прав людини визнав порушення прав колишнього судді Верховного суду Ігоря Самсіна за підсумками розгляду його скарги проти України. Про це йдеться в рішенні суду від 14 жовтня.

ЄСПЛ дійшов висновку, що Україна порушила Статтю 8 – про право на повагу до приватного та сімейного життя – Європейської конвенції прав людини.

Йдеться про звільнення Самсіна з посади судді Верховного Суду на виконання закону про люстрацію – він очолював Вищу кваліфікаційну комісію суддів з 2010 по 2014 рік. Крім того, як йдеться в рішенні суду, йому заборонили працювати на державних посадах до кінця 2024 року, а його ім’я внесли до публічного реєстру люстрованих. Йому також відмовили у відставці, яка надавала б йому пільги, передбачені його посадою.

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За рішенням суду, заходи Вищої ради правосудя щодо позивача «не були необхідними» для відновлення довіри до судової влади.

«Суд вирішив, що, за відсутності будь-яких доказів або відомостей щодо правопорушень з боку пана Самсіна, цілі, як переслідувалися, не були б загрожені, якби йому була надана відставка. Вжиття заходів у відповідності до закону «Про відновлення довіри до судової влади» не були необхідними в демократичному суспільстві. Відтак мало місце порушення статті 8 Конвенції», – йдеться в підсумках.

ЄСПЛ запропонував сторонам подати свої пропозиції щодо фінансової компенсації, але присудив Україні виплатити Самсіну 5 тисяч євро моральної компенсації та 1 500 євро судових видатків.

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У 2018 році Верховний суд України в складі Касаційного адміністративного суду визнав люстрацію колишнього голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів Ігоря Самсіна незаконною.

Закон про очищення влади схвалений у 2014 році. Документ, серед іншого, передбачає, що низка категорій осіб протягом десяти років не має права обіймати посади у державних органах влади України.