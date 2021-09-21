У Кремлі назвали «голослівним» рішення ЄСПЛ у справі про отруєння Литвиненка

У Кремлі вважають «голослівним» рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), який визнав Росію відповідальною за вбивство колишнього співробітника ФСБ Олександра Литвиненка.

«Навряд чи ЄСПЛ володіє якимись повноваженнями, технологічними можливостями володіти інформацією з цього приводу», – цитує російське агентство «Интерфакс» речника президента Росії Сергія Пєскова.

За його словами, «досі немає жодних результатів цього розслідування, тому робити такі твердження, як мінімум, голослівно».

На питання, чи погодяться у Кремлі з вердиктом, Пєсков зазначив: «Ми не готові прислухатися до таких рішень».

Європейський суд із прав людини визнав Росію відповідальною за вбивство у Великій Британії в 2006 році Олександра Литвиненка, колишнього співробітника російських спецслужб, який помер в Лондоні від отруєння радіоактивним полонієм. Рішення ЄСПЛ було ухвалене за позовом вдови Литвиненка, Марини.

Литвиненко, колишній співробітник ФСБ, емігрував до Великої Британії, де виступав із різкою критикою президента Росії Володимира Путіна і російської влади.

У ході розслідування було встановлено, що він був отруєний полонієм, а відношення до його отруєння мали, зокрема, колишній офіцер КДБ Андрій Луговий (нині депутат Держдуми Росії) і підприємець Дмитро Ковтун, що діяли, ймовірно, за вказівкою Кремля.

Суд визнав, що, поза сумнівом, вбивство скоїли Ковтун і Луговий, і що при отруєнні Литвиненка вони діяли як агенти Російської держави.

Як Луговий і Ковтун, так і офіційна Москва заперечують причетність до загибелі Литвиненка.

ЄСПЛ постановив, що Росія має виплатити заявниці 122,5 тисячі євро моральних збитків і судових витрат, але відмовив у відшкодуванні так званих штрафних збитків.