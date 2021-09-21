Глава МВС Британії заявила, що Лондон зробить все можливе, щоб протистояти російській загрозі

Міністерка внутрішніх справ Великобританії Приті Патель заявила, що Лондон вживе заходів для протидії загрозі з боку Росії і спробує затримати оперативників російської військової розвідки (ГРУ), які стоять за отруєнням Скрипалів у 2018 році, якщо вони коли-небудь залишать межі Росії.

«Уряд і надалі буде надзвичайно рішуче реагувати на тривалу і значну загрозу з боку російської держави», – заявила Патель.

При цьому вона додала, що влада Британії «поважає народ Росії», однак зробить все можливе для забезпечення безпеки країни.

Поліція Великої Британії 21 вересня підтвердила висунення звинувачень третій людині у зв’язку з розслідуванням отруєння російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочки нервово-паралітичним агентом «Новічок» у 2018 року. Як заявив Скотланд-Ярд, вдалося зібрати достатньо доказів, щоб висунути звинувачення людині, відомій як Сергій Федотов, у змові з метою вбивства, замаху на вбивство, володінні та використанні хімічної зброї та завданні тяжкої шкоди здоров’ю. При цьому, за даними поліції, «Сергій Федотов» – це вигадане ім’я для «Дениса Сергеєва, який є членом російської військової розвідки ГРУ».

У поліції наголосили, що не збираються вимагати від Росії видачі вказаної людини, оскільки російська конституція не передбачає екстрадиції власних громадян. Водночас Скотланд-Ярд заявив про отримання Європейського ордеру на арешт. Це означає, що підозрюваний буде заарештований при поїздці до будь-якої з країн, де цей ордер діє.