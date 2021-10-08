ЄС стурбований рішенням Польщі про верховенство національного права

Постанова польського суду, що оскаржив верховенство права ЄС, підвищує ймовірність виходу Варшави з Євросоюзу. Про це заявили глави держав і урядів країн–членів ЄС.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Брюссель зробить все, що в його силах, для забезпечення в країнах ЄС переваги європейського законодавства над національними правовими системами.

У свою чергу глава європейського зовнішньополітичного відомства Жозеп Боррель наголосив, що верховенство права ЄС – основний принцип Євросоюзу.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецкій заявив, що країна не планує виходити з ЄС, незважаючи на реакцію Брюсселя.

У четвер, 7 жовтня, Конституційний суд Польщі вирішив, що норма про пріоритет європейського права над положеннями польської конституції не відповідає законам країни.

У березні із запитом про перевірку переваги європейського права над місцевим до Конституційного суду звернувся прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Це відбулося невдовзі після того, як Європейський суд вичвив порушення Варшавою законодавства Євросоюзу при проведенні судової реформи.

За правилами, які почали діяти з кінця 2017 року, польський Верховний суд був підпорядкований Міністерству юстиції, а міністр юстиції отримав право призначати голів апеляційних і окружних судів самостійно, не радячись із представниками правосуддя.

Реформа спричинила звільнення близько 40 відсотків чинних членів Верховного суду, включно з головою. У Єврокомісії вважають, що такі дії порушують баланс повноважень і загрожують верховенству права.