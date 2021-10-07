Суд у Варшаві визнав пріоритет польського права над законодавством ЄС

Норма про пріоритет європейського права над положеннями конституції Польщі не відповідає нормам країни. Таке рішення ухвалив польський Конституційний суд.

Незгодні з рішенням влаштували перед будівлею суду акцію протесту. Активісти вийшли з плакатами «Неконституційний трибунал» і «Ми європейці».

Критики Варшави вважають, що оскарження верховенства права ЄС ставить під загрозу не тільки довгострокове майбутнє Польщі в Євросоюзі, а й стабільність самого блоку. У відповідь польська влада назвала твердження про вихід країни з ЄС популізмом.

Засоби інформації пишуть, що рішення суду може вплинути на виділення Польщі кредитів і грантів із Фонду відновлення ЄС на суму близько 58 мільярдів євро. Варшава вже оприлюднила план розподілу коштів, але Брюссель його поки не схвалив.

У березні із запитом про перевірку переваги європейського права над місцевим до Конституційного суду звернувся прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Це відбулося невдовзі після того, як Європейський суд вичвив порушення Варшавою законодавства Євросоюзу при проведенні судової реформи.

За правилами, які почали діяти з кінця 2017 року, польський Верховний суд був підпорядкований Міністерству юстиції, а міністр юстиції отримав право призначати голів апеляційних і окружних судів самостійно, не радячись із представниками правосуддя.

Реформа спричинила звільнення близько 40 відсотків чинних членів Верховного суду, включно з головою. У Єврокомісії вважають, що такі дії порушують баланс повноважень і загрожують верховенству права.