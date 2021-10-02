У Польщі другий день поспіль фіксують рекордну кількість мігрантів з боку Білорусі

Польські прикордонники зафіксували 601 спробу нелегально перетнути кордон з боку Білорусі за добу 1 жовтня, передає білоруська служба Радіо Свобода. Це найбільша кількість з моменту початку міграційної кризи. Напередодні було 529 таких інцидентів.

Прикордонники затримали 29 мігрантів (більшість із яких – громадяни Іраку) та п’ятьох людей, які допомагали мігрантам нелегально перетинати білорусько-польський кордон та потрапити до Європейського Союзу (молдаванин, двоє сирійців та двоє українців), повідомила польська прикордонна служба.

У польських міграційних центрах проживає 1 490 мігрантів. 44% з них подали клопотання про надання притулку в Польщі. Загалом цього року близько 11,5 тисяч нелегальних мігрантів намагалися потрапити до Польщі.

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Литовські прикордонники за день не допустили перетину кордону 84 мігрантів-нелегалів, повідомляє агентство Delfi. Загалом від початку міграційної кризи в серпні на кордоні з Литвою було направлено понад 3 000 осіб. 4 169 мігрантів були розміщені в таборах для біженців.

У Латвії за добу зупинили 13 спроб перетнути кордон поза пунктами пропуску. Таких спроб було 1 457.

30 вересня Парламентська Асамблея Ради Європи прийняла резолюцію, яка закликає країни ЄС надавати притулок всім охочим.

Білорусь продовжує чинити тиск на сусідні країни ЄС через потік мігрантів. Литва, Латвія та Польща запровадили надзвичайний стан у прилеглих до Білорусі регіонах.