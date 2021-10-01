Монастирський анонсував «велике будівництво» на кордоні з Білоруссю та Росією

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив, що кордон з Білоруссю та Росією має бути завершений упродовж найближчих двох років.

«Ми зараз інші, ніж 8 років тому. Держава зробить все, щоб остаточно облаштувати кордон з Білоруссю та Росією», - сказав Денис Монастирський .

За його словами, у 2022 році почнеться «велике будівництво кордону».

«Це інженерні споруди, зроблені фахівцями, і взагалі інтелектуальний кордон, який дозволить прикордонникам на 100 відсотків контролювати кордон нашої країни», – сказав міністр.

Денис Монастирський додав, що облаштування кордону стає дуже важливим питанням, враховуючи нові міграційні виклики, спричинені кризою в Афганістані та дії Білорусі щодо сусідів ЄС, країн Балтії та Польщі.

Державний кордон між Білоруссю та Україною становить 1084,2 кілометра, з них 758,3 кілометра на суходолі, 325,9 кілометра – на воді (вздовж річок Дніпро, Сож та Прип’ять). Близько 120 кілометрів кордону розташовані в зоні відчуження біля Чорнобильської АЕС.

Територія, що прилягає до державного кордону, непрохідна, великі території вкриті густими лісами, болотами, невеликими озерами та розгалуженою мережею меліоративних каналів, більшість із яких давно не працюють.