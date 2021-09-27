У Білорусі менш як 1,5% правових актів видаються білоруською мовою, решта – російською

Лише 1,4% правових актів у Білорусі видаються білоруською мовою, згідно з відповіддю Національного центру правової інформації на запит ініціативи «Умови для мови». Станом на 10 вересня довідкова база центру містить 195 130 нормативних правових актів, лише 2 729 з яких видано білоруською мовою, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

Білоруська мова використовується здебільшого в бланках нагородних листів, направленнях до службових відряджень тощо. Співзасновниця ініціативи «Умови для мови» Аліна Нагорна твердить, що з кожним роком ситуація тільки погіршується.

Для порівняння вона наводить цифру, до якої апелював Конституційний суд у 2014 році, – тоді частка таких актів перевищила 3%.

«Навіть за радянських часів усі закони видавалися двома мовами. І той факт, що зараз білоруси не можуть отримати юридичну інформацію рідною мовою, є дискримінацією за мовною ознакою, а також порушенням статті 17 Конституції Білорусі. Державна мова – це та мова, якою має бути все: правові акти, освіта, армія, контракти, телебачення, ярлики в магазинах, квитки в транспорті. І навіть якщо є дві державні мови, все обов’язково робиться двома мовами, ніхто не має права ігнорувати будь-яку», – зазначає Аліна Нагорна.

З початку 1990 року до 14 травня 1995 року білоруська мова була єдиною державною мовою відповідно до Конституції. Порівняно з початком 1990-х років сфера використання білоруської мови на державному рівні значно звузилася. Крім того, за даними перепису населення 2019 року, 31,7% білорусів назвали білоруську «домашньою мовою». У 1999 році таких було 44,9%.