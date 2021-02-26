«Вони читали білоруські книжки» – правозахисники повідомили про затримання пенсіонерів у Мінську

Білоруська служба Радіо Свобода з посиланням на правозахисників повідомляє, що в Міжнародний день рідної мови за читання книжок білоруською мовою в поїзді на мінському вокзалі було затримано групу пенсіонерів.

«Сьогодні (21 лютого, – ред.) о 10:45 групу пенсіонерів затримали біля виходу з поїзда на станції Мінськ-Північ», – ідеться у правозахисному вебсайті «Вясна» spring96.org. – Затримували люди у цивільному. За словами очевидців, було затримано вісім людей. Вони читали білоруські книжки в поїзді – акція на підтримку білоруської мови. Затриманих доставили до Заводського та Партизанського відділів міліції».

Правозахисникам вдалося з’ясувати імена деяких затриманих: Наталія Іванісова (1946 року народження), Світлана Лазебнікова (1961 року народження), Ірина Новік (1961 року народження) та Галина Гулянкова.

За повідомленням телеграм-каналу «Списки затриманих», Лазебнікову та Новик було доставлено до Партизанського РВВС Мінська, Іванісову – до Заводського. Загалом у повідомленні телеграм-каналу фігурують 13 осіб, затриманих 26 лютого.

21 лютого, у День рідної мови, понад 70 експертів з білоруської мови та культури, науковці, письменники та інші видатні діячі культури підписали Відкритий лист, ініційований Робочою групою з питань підтримки білоруської мови та культури Координаційної ради.

«Білоруська мова та національна культура перебувають у дуже складному становищі. Це результат не лише масштабної державної кризи останніх місяців, а й останніх двадцяти шести років. Водночас занепад білоруської культури – це не просто збіг обставин або якісь зовнішні фактори, а результат державної політики: політика згортання білорусизації, боротьба проти власної спадщини та національної пам’яті, боротьба проти білоруськості, побудова не повноцінної національної культури незалежної держави, а залежної, вторинної, залишкової культури», – зазначається у зверненні.

Підписанти розробили план збереження білоруської мови та культури в галузі державного будівництва, освіти, культури, інформаційного поля, до якого вони готові особисто приєднатися.

У День рідної мови, білоруську підтримали посли європейських країн у Білорусі.