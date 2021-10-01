ЄСПЛ заборонив Росії депортувати Валентину Чупик. Правозахисниця просить Україну про притулок

Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ) заборонив депортувати з Росії до Узбекистану голову некомерційної організації допомоги мігрантам «Тонг Жахон» («Ранок світу») Валентину Чупик щонайменше до 17 жовтня. Рішення суду опублікувала у фейсбуці адвокат Дар’я Треніна.

ЄСПЛ застосував у справі Чупик 39-те правило. Воно полягає в забороні державі здійснювати дії, які можуть призвести до заподіяння істотної та непоправної шкоди життю і здоров’ю, або у вказівці державі на необхідність запобігти такій шкоді. У більшості випадків 39-те правило застосовується для припинення екстрадиції чи висилки.

Раніше співробітники посольства Узбекистану прийшли до аеропорту Шереметьєво, де зараз утримується Чупик, імовірно, для оформлення документів про депортацію. Про це повідомив помічник Чупик Олександр Кім.

Кім також повідомив про звернення до українських дипломатичних установ із проханням про надання Валентині Чупик та її матері Любові Коденцовій притулку в Україні.

Чупик уже сьомий день перебуває в аеропорту, куди вона прилетіла з відрядження. До Росії її не пускають. У правозахисниці відібрали посвідчення біженця і закрили в’їзд до країни на 30 років, до 2051 року. Раніше вона вказувала, що її, ймовірно, депортують до Узбекистану.

Чупик виїхала з Узбекистану в 2006 році під загрозою переслідування Службою національної безпеки (СНБ). У Росії в 2009 році вона отримала статус біженця і займалася захистом прав мігрантів та консультаціями з питань легального працевлаштування, захисту від незаконних затримань і неправомірних дій з боку поліції.

У повідомленні, яке їй вручили 25 вересня після затримання, сказано, що статусу біженця вона позбавлена через «пред’явлення завідомо неправдивих відомостей або фальшивих документів». Силовики раніше намагалися обшукати дачний будинок Чупик у Подольську. Удома на той момент була тільки 85-річна мати Чупик Любов Коденцова. 30 вересня поліцейські знову прийшли до будинку Чупик у Подольську, проте там були волонтери, які їх не пустили, повідомив Кім.

Її колеги вважають, що видворення правозахисниці – це помста правоохоронних органів. Сама вона стверджує, що силовики сказали їй це прямо. Чупик побоюється, що якщо її депортують до Узбекистану, на неї очікує «підвал СНБ». Раніше «Комітет проти тортур» звернувся до Європейського суду з прав людини, який може заборонити висилку Чупик за правилом 39, що не дозволяє видавати людину до країни, де її загрожують тортури.

Раніше російська влада, попри заборону ЄСПЛ, екстрадувала до Білорусі чемпіона світу з тайського боксу Олексія Кудіна. На батьківщині він отримав 2,5 року колонії: його звинуватили в тому, що на акції проти підсумків президентських виборів 10 серпня 2020 року він ударив двох співробітників міліції. Сам боксер говорив, що зробив це для самооборони.