Росія використовує каральну психіатрію проти шамана Габишева – Amnesty International

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International вимагає від російської влади звільнити якутського шамана Олександра Габишева. 26 вересня його вирок про безстрокову примусову госпіталізацію набрав чинності, і Габишева, який у 2019 році вирушив до Москви для проведення обряду «вигнання» Володимира Путіна з Кремля, відвезли до психоневрологічного диспансеру.

Як повідомляє проєкт Радіо Свобода Сибір.Реалії, директор російського представництва Amnesty International Наталія Звягіна заявила, що влада країни перетворила «психіатричну допомогу на каральну – метод, добре перевірений і випробуваний у радянський період» – і застосували її для того, щоб дискредитувати Олександра Габишева.

«Він став символом небажання простих людей миритися з урядом Володимира Путіна, який усе більше і більше посилює тиск. Бачити, як легко і просто потужна і невблаганна державна машина знищує життя того, хто наважився на мирне вираження власної думки і критику влади, по-справжньому страшно», – наголосила Звягіна.

Представниця Amnesty International заявила, що російська влада зобов’язана утриматися від примусового психіатричного лікування, яке є одним із видів катувань та жорстокого поводження, і негайно і без жодних умов звільнити Олександра Габишева. «Його засудили до довічного примусового психіатричного лікування виключно за мирне здійснення права на свободу вираження поглядів. Слід негайно припинити застосування каральної психіатрії як методу боротьби з незгодними», – додала правозахисниця.

26 вересня захисник Габишева Олексій Прянишников повідомив, що Габишева відвезли на примусове лікування в медзаклад. Куди саме відправлений шаман, невідомо. Про те, що Габишев, який перебував у СІЗО, відправлений до клініки, адвокатам повідомили співробітники ізолятора. Прянишников зазначив, що шамана відвезли в лікарню, оскільки набрав чинності вирок про його примусове лікування в психіатричному стаціонарі спеціального типу з інтенсивним спостереженням. За даними Прянишникова, Габишеву знову роблять ін’єкції з препаратами, які мають серйозний вплив на його поведінку.

Раніше під час засідання суду доводи захисту про те, що провина Габишева у кримінальних справах про екстремізм і про застосування насильства до співробітників правоохоронних органів при затриманні в січні не доведена, а висновки експертів Якутського психіатричного диспансера про його неосудність не обґрунтовані, були відхилені.

В останньому слові Габишев назвав свою кримінальну справу політичною. На його думку, справу порушили через його висловлювання про політичну ситуацію в Росії. Захист Габишева планує подати скарги до касаційного суду і в разі відмови звернутися до Європейського суду з прав людини.