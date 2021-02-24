Росія: проти якутського шамана Габишева порушили нову кримінальну справу

Відносно якутського шамана Олександра Габишева, відомого «походами на Москву для вигнання президента Путіна», порушили кримінальну справу про насильство над поліцейським.

Як розповів «Интерфаксу» правозахисник Олексій Прянішніков, поки не відомо, як саме, за версією слідства, Габишев застосував насильство до представника влади.

Правозахисник зазначив, що мова йде про події 28 січня цього року, коли в будинок Габишева приїхали співробітники силових структур, щоб доставити його в стаціонар якутського психдиспансера.

Габишев став відомий навесні 2019 року, коли відправився у Москву для проведення «обряду вигнання Путіна». Він повинен був відбутися перед президентськими виборами та інавгурацією президента на новий термін. Під час походу до шамана приєднувалися прихильники, він збирав масові мітинги.

У вересні 2019 року його затримали на кордоні Бурятії та Іркутської області під час спецоперації. Проти нього було заведено справу про екстремізм, експертиза визнала його неосудним.

У січні 2021 року Габишев заявив, що збирається у новий похід на Москву. Після цього його затримали і помістили у психоневрологічний диспансер. Він визнаний в’язнем совісті правозахисною організацією Amnesty International, правозахисний центр «Меморіал» визнав його політичним в’язням, російська влада заарештовує та переслідує його прихильників.