Якутський шаман Габишев збирається в новий похід у Москву

Якутський шаман Олександр Габишев збирається почати новий похід у Москву у березні 2021 року. Про це Габишев заявив у зверненні на Youtube-каналі «Новини регіонів».

За словами шамана, він має намір пройти по «землям предків» на території Якутії, а потім дістатися до Іркутська, де до нього приєднається основна частина групи. Габишев буде пересуватися на білому коні, а його прихильники – на автомобілях.

«Я повинен обов’язково відвідати Алтай разом з вами – це теж місце сили всієї Росії. Потім пройдемо через весь Сибір, дійдемо до уральських територій, а там і до Москви вже рукою подати», – сказав Габишев.

Про плани шамана також розповів письменник з Тюмені Віктор Єгоров, відомий як Дід Мороз. Він брав участь у поході Габишева у Москву в 2019 році. За словами Єгорова, Габишев анонсував новий похід в групі в соціальній мережі, де прихильники шамана обговорюють його політичну програму.

Олександр Габишев у березні 2019 року рушив до Москви для проведення «обряду вигнання Путіна». Його затримали 19 вересня на кордоні Бурятії та Іркутської області.

Він був доставлений до Якутська і поміщений до психоневрологічного диспансеру. Проти шамана порушили кримінальну справу про заклики до екстремізму. З нього взяли підписку про невиїзд. Психолого-психіатрична експертиза на замовлення слідства визнала Габишева неосудним.

У правозахисній організації Amnesty International якутського шамана назвали «в’язнем сумління» і вимагали його звільнення.

2 червня 2020 року суд в Якутії вирішив примусово госпіталізувати Олександра Габишева і направити на лікування в стаціонар республіканського психоневрологічного диспансеру. Ініціатива помістити шамана в клініку належить диспансеру.

При цьому в рішенні суду не був позначений термін примусової госпіталізації Габишева. В акті про стан його здоров’я лише вказано, що він страждає «переоцінкою своєї особистості» і те, що він «закликав до повалення законно обраної влади».

22 липня його виписали з диспансера.