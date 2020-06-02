Суд у Росії задовольнив позов про примусову госпіталізацію «шамана», який ішов «скинути Путіна»

Суд у російському регіоні Якутія 2 червня задовольнив позов республіканського психоневрологічного диспансеру, який просив про примусову госпіталізацію Олександра Габишева.

У висновку медичної установи говорилося, що житель Якутська страждає на «переоцінку своєї особистості», оскільки висловлював ідеї «нашкодити уряду і скинути Путіна».

Як повідомляла російська редакція Радіо Свобода, перед початком судового засідання поліцейські без пояснення причин затримали трьох свідків захисту. Одного із затриманих, блогера Сергія Тихого, відвезла «швидка». При затриманні його штовхнули, він впав і знепритомнів.

Мер Якутська Сардана Авксентьєва в інстаграмі виступила проти переслідування якутського шамана Олександра Габишева, яке вона назвала «вибірковою каральністю щодо однієї людини з нещасливою долею». На її думку, в якутському правосудді може відродитися практика, коли з формулюванням «переоцінка особистості» будь-яку людину можуть направити на примусове лікування.

12 травня російський ОМОН затримав і відвіз Габишева в психіатричну лікарню.

За словами адвоката, Габишеву дають можливість телефонувати: на кілька хвилин у день видають телефон. 19 травня Ольга Тимофєєва заявила, що в диспансері Габишеву дають невідомі препарати.

Габишев став відомим навесні 2019 року, коли пішки вирушив у Москву для проведення обряду вигнання президента Росії Володимира Путіна з Кремля.

Він був затриманий із залученням спецназу 19 вересня на кордоні Бурятії й Іркутської області. Він став підозрюваним у кримінальній справі про заклики до екстремізму. З Габишева взяли підписку про невиїзд. Психолого-психіатрична експертиза, зроблена на замовлення слідства, визнала Габишева неосудним.

Після цього Габишев намагався відновити похід і обіцяв зробити це знову в червні. Кримінальну справу проти нього припинили на час епідемії. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International визнала його в'язнем сумління.