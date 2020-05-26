Шаман, який хотів «вигнати Путіна», подав скаргу в ЄСПЛ

Юристи якутського шамана Олександра Габишева, який минулого року пішки йшов до Москви, щоб «вигнати» з Кремля президента Росії Володимира Путіна, подали скаргу до Європейського суду з прав людини. Про це проєкту Радіо Свобода Сибір.Реалії розповіла адвокат Ольга Тимофєєва.

Юристи вважають, що Габишев був поміщений в психоневрологічний диспансер в Якутську незаконно – без його згоди і навіть без згоди законних представників. Раніше психіатрична експертиза на замовлення слідства визнала Габишева неосудним.

У МОЗ Якутії на запит адвоката про примусову госпіталізацію шамана не відповіли, а те, що до нього не пускають відвідувачів, пояснили карантином.

12 травня російський ОМОН затримав і відвіз Габишева в психіатричну лікарню.

За словами адвоката, Габишеву дають можливість телефонувати: на кілька хвилин у день видають телефон. 19 травня Ольга Тимофєєва заявила, що в диспансері Габишеву дають невідомі препарати.

Габишев став відомим навесні 2019 року, коли пішки вирушив у Москву для проведення обряду вигнання президента Росії Володимира Путіна з Кремля.

Він був затриманий із залученням спецназу 19 вересня на кордоні Бурятії й Іркутської області. Він став підозрюваним у кримінальній справі про заклики до екстремізму. З Габишева взяли підписку про невиїзд. Психолого-психіатрична експертиза, зроблена на замовлення слідства, визнала Габишева неосудним.

Після цього Габишев намагався відновити похід і обіцяв зробити це знову в червні. Кримінальну справу проти нього припинили на час епідемії. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International визнала його в'язнем сумління.