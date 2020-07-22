Шамана Габишева, який йшов до Москви «вигнати Путіна», виписали з психдиспансера – правозахисник

Якутського шамана Олександра Габишева, який збирався в Москву, щоб вигнати Путіна, виписали з психоневрологічного диспансера. Про це повідомив 22 липня координатор російської організації «Правозахисту Листівки» Олексій Прянішніков.

За його словами, напередодні на прохання захисту була відбулася психіатрична експертиза, а 22 липня лікарська комісія ухвалила рішення про те, що примусово утримувати Габишева в психіатричній лікарні немає необхідності.

«Всі юридичні зусилля, зусилля громадськості та ЗМІ в справі звільнення Олександра Габишева мали свій вплив. Без такого широкого розголосу в ЗМІ та суспільної підтримки наших зусиль, які робилися в суді, лікування могло тривати скільки завгодно довго, тим більше, що судове рішення терміну госпіталізації не встановило», – заявив Прянишников.

5 серпня відбудеться засідання по апеляції на відмову визнати незаконною примусову госпіталізацію шамана у психдиспансері, додав він.

Рішення про примусову госпіталізацію Габишева суд ухвалив 2 червня. При цьому фактично цей чоловік перебував у диспансері з середини травня. Наприкінці травня лікарська комісія диспансеру оприлюднила висновок про небезпеку Габишева для себе самого й оточення. Це сталося після того, як він подав заяву на ім’я головного лікаря про відмову від госпіталізації.

У рішенні суду не вказаний термін примусової госпіталізації. В акті про стан здоров’я вказано, що Габишев має «переоцінку своєї особистості» і «закликав до повалення законно обраної влади».

Олександр Габишев у березні 2019 року рушив до Москви для проведення «обряду вигнання Путіна». Його затримали 19 вересня на кордоні Бурятії та Іркутської області. Він був доставлений до Якутська і поміщений до психоневрологічного диспансеру. Відносно «шамана» порушили кримінальну справу про заклики до екстремізму. З нього взяли підписку про невиїзд. Психолого-психіатрична експертиза на замовлення слідства визнала Габишева неосудним.