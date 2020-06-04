У Росії кілька політиків просять перевірити законність примусової госпіталізації «шамана» Габишева

Депутат Держдуми Росії від Якутії Федот Тумусов попросив російського генерального прокурора Ігоря Краснова втрутитися в справу Олександра Габишева, якого примусово госпіталізували до психоневрологічного диспансеру, повідомляє російська служба Радіо Свобода з посиланням на видання «Коммерсант». За словами депутата, «викликають великі сумніви компетенції комісії» і дотримання всіх норм під час судового розгляду. «Жителі Якутії обурені цією гучною справою», – сказав Тумусов.

З проханням перевірити коректність оцінки психічного стану якутського жителя Габишева і законність його госпіталізації звернувся до міністра охорони здоров’я Михайла Мурашка депутат Держдуми від «Єдиної Росії», психіатр Борис Менделевич.

Він зазначив серйозний громадський резонанс і суперечливість поширюваної в ЗМІ інформації про недобровільну госпіталізацію Габишева. У зв’язку з цим «виникає ситуація, в якій лунають звинувачення на адресу лікарів-психіатрів у каральності і вибірковості», вважає депутат.

Лідер російської комуністичної партії в Якутії Віктор Губарєв заявив, що питань до експертизи, результати якої спричинили госпіталізацію Габишева, «більше, ніж до самого шамана».

Раніше на підтримку Габишева виступила мер Якутська Сардана Авксентьєва. Вона назвала переслідування шамана «вибірковою каральністю».

Суд у російському регіоні Якутія 2 червня задовольнив позов республіканського психоневрологічного диспансеру, який просив про примусову госпіталізацію Олександра Габишева.

12 травня російський ОМОН затримав і відвіз Габишева в психіатричну лікарню.

За словами адвоката, Габишеву дають можливість телефонувати: на кілька хвилин у день видають телефон. 19 травня Ольга Тимофєєва заявила, що в диспансері Габишеву дають невідомі препарати.

Габишев став відомим навесні 2019 року, коли пішки вирушив у Москву для проведення обряду вигнання президента Росії Володимира Путіна з Кремля.

Він був затриманий із залученням спецназу 19 вересня на кордоні Бурятії й Іркутської області. Він став підозрюваним у кримінальній справі про заклики до екстремізму. З Габишева взяли підписку про невиїзд. Психолого-психіатрична експертиза, зроблена на замовлення слідства, визнала Габишева неосудним.

Після цього Габишев намагався відновити похід і обіцяв зробити це знову в червні. Кримінальну справу проти нього припинили на час епідемії. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International визнала його в'язнем сумління.