«Меморіал» визнав політв’язнем «шамана», який ішов «скинути Путіна»

У Росії правозахисний центр «Меморіал» визнав політичним в’язнем жителя віддаленого регіону Якутія Олександра Габишева, якого російська влада переслідує за намагання провести обряд «вигнання Путіна».

Правозахисники вважають, що Габишева, який називає себе шаманом, позбавляють свободи з огляду на його політичні та релігійні переконання. «Нездатність слідства за дев’ять місяців пред’явити Габишеву обвинувачення у кримінальній справі свідчить на користь його невинуватості», – йдеться в заяві «Меморіалу».

Раніше депутат Держдуми від Якутії Федот Тумус попросив генерального прокурора Росії Ігоря Краснова втрутитися в справу Габишева, якого примусово госпіталізували до психоневрологічного диспансеру.

Правозахисна організація Amnesty International вимагає звільнення Олександра Габишева.

Рішення про примусову госпіталізацію Габишева суд ухвалив 2 червня. При цьому фактично цей чоловік перебував у диспансері з середини травня. Наприкінці травня лікарська комісія диспансеру оприлюднила висновок про небезпеку Габишева для себе самого й оточення. Це сталося після того, як він подав заяву на ім’я головного лікаря про відмову від госпіталізації.

У рішенні суду не вказаний термін примусової госпіталізації. В акті про стан здоров’я вказано, що Габишев має «переоцінку своєї особистості» і «закликав до повалення законно обраної влади».

Олександр Габишев у березні 2019 року рушив до Москви для проведення «обряду вигнання Путіна». Його затримали 19 вересня на кордоні Бурятії та Іркутської області. Він був доставлений до Якутська і поміщений до психоневрологічного диспансеру. Відносно «шамана» порушили кримінальну справу про заклики до екстремізму. З нього взяли підписку про невиїзд. Психолого-психіатрична експертиза на замовлення слідства визнала Габишева неосудним.