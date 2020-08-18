Суд у Росії визнав законним примусове лікування шамана, який хотів «вигнати Путіна»

Верховний суд російського регіону Якутії визнав законним рішення суду попередньої інстанції про примусове лікування в психоневрологічному диспансері якутського шамана Олександра Габишева, який збирався в Москву, щоб «вигнати» президента Росії Володимира Путіна.

Суд відмовився задовольнити скарги захисту Габишева, повідомив проєкту Радіо Свобода Сибір.Релії координатор «Правозащиты Открытки» Олексій Прянишников.

Він додав, що обов’язково буде подана касаційна скарга. За словами адвоката, захист заявляв, що неприпустимо розглядати як доказ експертизу фахівців Якутського республіканського психоневрологічного диспансеру, оскільки диспансер є однією зі сторін у справі, яку розглядав суд. Клопотання суд відхилив.

На засіданні був присутній і сам Габишев. Після виписки зі стаціонару він скаржиться на постійну сонливість і млявість, зазначив Прянишников.

2 червня суд в Якутії вирішив примусово госпіталізувати Олександра Габишева і направити на лікування в стаціонар республіканського психоневрологічного диспансеру. Ініціатива помістити шамана в клініку належить диспансеру.

При цьому в рішенні суду не був позначений термін примусової госпіталізації Габишева. В акті про стан його здоров’я лише вказано, що він страждає «переоцінкою своєї особистості» і те, що він «закликав до повалення законно обраної влади».

22 липня його виписали з диспансера.

Олександр Габишев у березні 2019 року рушив до Москви для проведення «обряду вигнання Путіна». Його затримали 19 вересня на кордоні Бурятії та Іркутської області.

Він був доставлений до Якутська і поміщений до психоневрологічного диспансеру. Проти шамана порушили кримінальну справу про заклики до екстремізму. З нього взяли підписку про невиїзд. Психолого-психіатрична експертиза на замовлення слідства визнала Габишева неосудним.

У правозахисній організації Amnesty International якутського шамана назвали «в’язнем сумління» і вимагали його звільнення.