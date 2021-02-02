Росія: суд дозволив примусову госпіталізацію якутського шамана, який йшов «вигнати Путіна»

Міський суд російського Якутська дозволив примусову госпіталізацію місцевого шамана Олександра Габишева за позовом психоневрологічного диспансеру. Лікарі звернулися до суду з заявою, що він «знову почав робити гучні заяви в ЗМІ».

Раніше Габишев кілька разів заявляв, що збирається до Москви, щоб «вигнати з Кремля злого духа» – Володимира Путіна.

Про госпіталізацію шамана повідомляє проєкт Радіо Свобода Сибирь.Реалии з посиланням на правозахисників.

Лікарі заявили, що Габишев повинен був з минулого літа постійно відзначатися у психіатра, але в грудні перестав це робити. Суд відмовився заслухати незалежного медичного експерта і провести комплексну психолого-психіатричну експертизу шамана, заявляють правозахисники. За словами координатора організації «Правозащиты Открытки» Олексія Прянішнікова, під час затримання Габишева побили співробітники поліції.

Габишев став відомий навесні 2019 року, коли відправився у Москву для проведення «обряду вигнання Путіна». Він повинен був відбутися перед президентськими виборами та інавгурацією президента на новий термін. Під час походу до шамана приєднувалися прихильники, він збирав масові мітинги.

У вересні 2019 року його затримали на кордоні Бурятії та Іркутської області під час спецоперації. Проти нього було заведено справу про екстремізм, експертиза визнала його неосудним.

У січні 2021 року Габишев заявив, що збирається у новий похід на Москву. Після цього його затримали і помістили у психоневрологічний диспансер. Він визнаний в’язнем совісті правозахисною організацією Amnesty International, правозахисний центр «Меморіал» визнав його політичним в’язням, російська влада заарештовує та переслідує його прихильників.