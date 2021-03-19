Росія: якутського шамана Габишева вдруге визнали неосудним

У Росії за результатами психолого-психіатричної експертизи =в Якутському психоневрологічному диспансері шамана Олександра Габишева вдруге визнали неосудним, заявив координатор «Правозахисту Відкритки» Олексій Прянишников у коментарі «МБХ медіа».

Він зазначив, що експертиза проводилася в рамках кримінальної справи Габишева про застосування насильства до співробітника Росгвардії. Прянишников додав, що тепер до шамана можуть застосувати примусові заходи медичного характеру – направити на примусове лікування.

«Що стосується опротестувати: можна клопотати про проведення повторної експертизи, але ми для себе поки не вирішили, як діяти», – сказав правозахисник.

Габишев став відомий навесні 2019 року, коли відправився у Москву для проведення «обряду вигнання Путіна». Він повинен був відбутися перед президентськими виборами та інавгурацією президента на новий термін. Під час походу до шамана приєднувалися прихильники, він збирав масові мітинги.

У вересні 2019 року його затримали на кордоні Бурятії та Іркутської області під час спецоперації. Проти нього було заведено справу про екстремізм. Тоді експертиза визнала його неосудним.

У січні 2021 року Габишев заявив, що збирається у новий похід на Москву. Після цього його затримали і помістили у психоневрологічний диспансер. Він визнаний в’язнем совісті правозахисною організацією Amnesty International, правозахисний центр «Меморіал» визнав його політичним в’язням, російська влада заарештовує та переслідує його прихильників.

У лютому стосовно Габишева порушили нову кримінальну справу – про насильство над поліцейським.