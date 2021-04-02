Росія: в лікарні погіршився стан шамана, який ішов «проганяти Путіна» – родичка

Стан здоров’я якутського шамана Олександра Габишева, якого в березні помістили на примусове лікування до психоневрологічного диспансеру, різко погіршився. Він сам і його родичі побоюються, що Габишев може померти в лікарні. Про це одна з родичок повідомила редакції проєкту Радіо Свобода Сибір.Реалії.

За словами Киайиилани Захарової, яка відвідала шамана в диспансері, Габишев після госпіталізації нарікає на безсоння і часті випадки непритомності. Під час одного з відвідувань він став тремтіти, після чого санітари віднесли його до палати. Виданню «Якутия.Инфо» вона повідомила, що шаман був коротко пострижений, всупереч своїй волі і релігійній традиції.

Габишев став відомий навесні 2019 року, коли вирушив у піший похід до Москви, щоб вигнати з Кремля Володимира Путіна, якого він назвав злим духом. По дорозі він став збирати численні мітинги, після чого був затриманий за допомогою спецпризначенців на кордоні Бурятії та Іркутської області. Проти нього була порушена кримінальна справа про екстремізм. Суд визнав його неосудним.

На початку цього року шаман анонсував, що в березні поновить свій похід. У січні він був затриманий у новій справі – про насильство проти співробітника поліції. Експертиза на замовлення слідства знову визнала його неосудним. Міжнародна організація Amnesty International визнала шамана в’язнем сумління, внесений російськими властями до списку іноземних агентів правозахисний центр «Меморіал» – політичним в’язнем.