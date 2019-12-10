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10 грудня 2019, Київ 15:14
Новини | Міжнародні

Росія: поліція розшукує шамана Габишева, який знову йде «виганяти Путіна»

Габишев почав свій шлях до Москви 7 грудня

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Поліція в російському регіоні Якутія розшукує шамана Олександра Габишева, який знову вирушив до Москви «виганяти» президента Росії Володимира Путіна. Координатор організації «Відкрита Росія» Олексій Прянішніков 10 грудня повідомив Радіо Свобода, що місцева поліція безуспішно намагалася вручити повістку сестрі Габишева, щоб він прийшов до поліцейського відділення.

Жінка відмовилася прийняти повістку й запропонувала поліції вручити документ особисто її брату. Вона зазначила, що їм потрібно «шукати її брата на дорогах до Москви».

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За словами соратників шамана, Габишев почав свій шлях до Москви 7 грудня. За словами Євгенія Ростокіна на прізвисько «Ворон», підписка шамана про невиїзд завершилася 14 жовтня.

У березні Габишев вперше вирушив з Якутії до Москви для проведення «обряду вигнання Путіна». Його затримали 19 вересня на кордоні Бурятії й Іркутської області. Проти шамана порушили кримінальну справу про заклики до екстремізму. З нього взяли підписку про невиїзд.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не має відношення до затримання шамана.

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