Росія: режисерці, що знімає фільм про шамана Габишева, погрожують

Невідомі залишили образливі написи на стінах під’їзду, де винаймає квартиру знімальна група, що працює над фільмом про якутського шамана Олександра Габишева, повідомляє проект Радіо Свобода Сибір.Реалії з посиланням на місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що це вже друга квартира, яку винайняла у Якутську режисерка Беата Бубенець і нікому про неї не розповідала. Написи з’явились наступного дня, коли вона переїхала (а загалом режисерка живе у Якутську з вересня).

Окрім того, за цими даними, Бубенець і її колега Михайло Башкіров також отримують смс з погрозами.

Із самим Габишевим наразі немає зв’язку. Про це повідомив Сибір.Реалії координатор «Правозащита Открытки» Олексій Прянішніков. За його словами, шаман залишив записку, щоб про нього не хвилювались, і пішов у ліс. Зазначається, що він і раніше так робив іноді. Прянішніков припускає, що причиною такого кроку Габишева стала ескалація напруги навколо нього останнім часом: 23 січня було заарештовано трьох соратників шамана.

13 січня шаман Олександр Габишев заявив про намір здійснити другу спробу походу на Москву для «вигнання» Володимира Путіна.

Вперше Габишев вирушив у Москву для проведення «обряду вигнання Путіна» в березні 2019 року. Його затримали 19 вересня на кордоні Бурятії і Іркутської області Росії. Він був доставлений в Якутськ, а потім – у психоневрологічний диспансер республіки. Відносно шамана порушили кримінальну справу про заклики до екстремізму. З нього взяли підписку про невиїзд. Психолого-психіатрична експертиза на замовлення слідства визнала Габишева неосудним.

Загін шамана оголосив про припинення походу після того, як, за словами прихильників Габишева, їм погрожували в поліції звинуваченнями в тероризмі.

Пізніше Олександр Габишев заявив, що відкладає свій похід до весни.