Росія: шамана Габишева забрали на примусове лікування

У російському регіоні Якутія шамана Олександра Габишева, який у 2019 році вирушив до Москви для здійснення «обряду вигнання Путіна», відвезли на примусове лікування до медичного закладу. Куди саме відправлений шаман, невідомо. Про це проєкту Радіо Свобода Сибір.Реалії повідомив адвокат Олексій Прянишников.

Про те, що Габишев, який перебував у СІЗО, відправлений до клініки, адвокатам повідомили співробітники ізолятора. Прянишников зазначив, що шамана відвезли до лікарні, оскільки набрав чинності вирок про його примусове лікування в психіатричному стаціонарі.

Раніше під час засідання суду були відхилені аргументи захисту, що провина Габишева у кримінальних справах про екстремізм і про застосування насильства до співробітників правоохоронних органів при затриманні в січні не доведена, а висновки експертів Якутського психіатричного диспансеру про його неосудність необґрунтовані.

В останньому слові Габишев назвав свою кримінальну справу політичною. Захист Габишева планує подати скарги до касаційного суду і в разі відмови звернутися до Європейського суду з прав людини.