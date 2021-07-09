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Політика

Причетність до вбивства чи переслідування опозиції: чи видасть Україна Росії Ільяса Белхароєва?

Ільяс Белхароєв в Одеському суді. 29 червня 2021 року

Росія вимагає від України екстрадиції 33-річного шукача притулку, інгуша Ільяса Белхароєва. Він і правозахисне об’єднання «Праве діло», що представляє його інтереси в суді, переконані у фальшуванні доказів та політичній умотивованості кримінального переслідування на його батьківщині. Представники влади у РФ пов’язують Белхароєва з вбивством керівника інгушського Центру з протидії екстремізму Ібрагіма Ельджаркієва у 2019 році. Натомість, Белхароєв проживає в Україні вже більше семи років.

Ільяса Белхароєва затримали за запитом Інтерполу у травні 2021 року. І, згідно з рішенням одеського суду, з 29 червня він перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Наразі офіс генерального прокурора України здійснює екстрадиційну перевірку, у той час як Белхароєв подав заяву на отримання притулку в Україні та надання йому додаткових заходів безпеки.

Ильяс Белхароев в Одеському суді. 29 червня 2021 року. Україна
Ильяс Белхароев в Одеському суді. 29 червня 2021 року. Україна

У чому суть справи

Слідчий комітет Росії звинувачує Ільяса Белхароєва в участі у «терористичній організації та терористичному акті», а також у незаконному поводженні зі зброєю.

За версією російського слідства, Белхароєв разом зі спільниками виконував накази Хасана Полонкоєва, якого російські силовики вважають лідером бойового крила групи баталхаджинців.

Суфійське братство баталхаджинців (інші назви – батлаки, белхороєвці) – це закрита релігійна громада, до якої входять, зокрема, і високопоставлені чиновники і підприємці Інгушетії. За різних даними, ця релігійна громада нараховує від 5 до 15 тисяч активних членів. Самі баталхаджинці стверджують, що їх кількість сягає 20-ти тисяч осіб. Керівниками братства, є прямі нащадки шейха Батал-Хаджі із племені (тайпу) Белхарой.

Російські слідчі органи звинувачують Ільяса Белхароєва у тому, що він нібито за наказом Полонкаєва, роздобув у 2019 році пістолет системи Glock і набоїв до нього, а також у незаконному перевезенні зброї українською територією і переміщенні її через українсько-російський кордон. Слідчі стверджують, що із цього пістолета були вбиті Ібрагім Ельджаркієв, а також його брат – лікар Ахмед Ельджаркієв.

Інших відомостей щодо участі Ільяса Белхароєва у «злочинних діях» постанова не містить, розповів Кавказ.Реалії керівник правозахисного об’єднання «Праве діло» Олег Михайлик.

Він наголошує, що звинувачення проти Ільяса Белхароєва опираються на свідчення однієї людини – Алі Махаурі (Ільяс стверджує, що не знайомий з цією людиною). Той нібито переказує слова такого собі Аліхана Худрієва. З його слів, Курейш Картоєв та його друзі здійснили вбивство Ельджаркієва з пістолета, який передали Белхароєв та інший підозрюваний – Батир Толдиєв. Подолавши надзвичайно складний маршрут, «Глок» та набої до нього потрапили у Москву – з Туреччини, України та Тайланду.

6 грудня 2019 року у Москві і Республіці Інгушетія проведена спецоперація, за результатами якої затримано Хасана Полонкоєва і п'ятьох спільників. Їх звинувачують у вбивстві Ібрагіма Ельджаркіева і його брата Ахмеда.
6 грудня 2019 року у Москві і Республіці Інгушетія проведена спецоперація, за результатами якої затримано Хасана Полонкоєва і п'ятьох спільників. Їх звинувачують у вбивстві Ібрагіма Ельджаркіева і його брата Ахмеда.

«У всіх доступних нам матеріалах кримінального провадження відсутні допустимі докази вини Ільяса Белхароєва в інкримінованій йому дії, оскільки покази свідків, що засновані на здогадках, припущеннях та чутках, не є законно допустимими доказами», – додає Михайлик.

Оскільки звинувачений та його захист переконані, що російське слідство буде «вибивати» з Белхароєва відсутні докази, вони наполягають на розгляді звинувачення в Україні. До того ж, незаконне поводження зі зброєю нібито відбувалося на її території.

Наразі Київський суд Одеси розглядає скаргу на бездіяльність слідчого управління Нацполіції щодо нерозслідування обігу зброї.

Ільяс Белхароєв в Одеському суді
Ільяс Белхароєв в Одеському суді

Екстрадиція без доказів

«Із матеріалів провадження щодо оголошення у міжнародний розшук за лінією Інтерполу очевидно, що російським правоохоронним органам місце перебування Белхароєва є відомим. Втім, вимогу щодо екстрадиції, яка передбачена Мінською конвенцією про правову допомогу, вони вирішили не направляти Україні, а використали інструменти Інтерполу», – зазначає координатор програм одеського правозахисного об’єднання «Праве діло» Валерій Яковенко.

Белхароєв в Україні не переховувався, наголошує правозахисник, а взяв офіційний шлюб з громадянкою України, його син від першого шлюбу навчається в школі в Одесі, де його регулярно навідує перша дружини та мати дітей.

Яковенко переконаний у тому, що російське слідство пішло цим шляхом з однією метою – щоб не доводити вину звинуваченого. Адже, щоб внести дані для розшуку Інтерполом докази не потрібні, достатньо рішення національних правоохоронних органів.

Усі країни–члени Інтерполу у випадку виявлення розшукуваної особи зобов’язані заарештувати її для екстрадиції, і не досліджувати вину та законність процесуальних дій ініціатора розшуку.

«Це вказує на незаконність дій російських органів розшуку і суду», – додає Яковенко.

«Я належу до релігійно-громадської групи послідовників Батал-Хаджи (баталхаджинці), яких налічується до 20 тисяч людей. Громада заснована моїм предком Батал-Хаджи Белхароєвим (1821-1914) – чеченського-інгушськими релігійним діячем, який мав статус суфісійського шейха кадарійського тарікату (містичний релігійний орден, дервішський орден – ред.)», – розповів Ільяс Белхароєв Кавказ.Реалії.

Танець дервішів. (Малюнок). Дервіші – мусульманські мандрівні ченці, містики і послідовники суфізму. Під час танцю, довго кружляючи на одному місці, дервіші впадали в транс.
Танець дервішів. (Малюнок). Дервіші – мусульманські мандрівні ченці, містики і послідовники суфізму. Під час танцю, довго кружляючи на одному місці, дервіші впадали в транс.

Белхароєв пояснює, що до 2012 року він жив у рідній Інгушетії, але був вимушений поїхати з Росії « від постійного страху переслідування владою членів нашої громади».

«Мої родичі переслідувалися та переслідуються федеральною владою, щодо них фальшують звинувачення у кримінальних злочинах. Активна фаза зі знищення наших громад (кланів) у Інгушетії розпочалися у 2018 році», – стверджує Белхароєв.

Так у грудні 2018 року убили його двоюрідного брата Ібрагіма Белхароєва у Назрані.

Замах на життя голови інгушського Центру з протидії екстремізму Ібрагіма Ельджаркієва у російських ЗМІ називали помстою саме за це вбивство.

Натомість Белхароєв стверджує, що «це кримінальне переслідування є помстою і розправою з лідерами опозиції в Інгушетії, що виступили у 2013 році проти ініціативи федеральної влади про відміну виборів голови Республіки, а також за організацію масштабного довгострокового протесту у 2018-2019 роках через результати встановлення кордону між Інгушетією та Чечнею».

Офіційну версію убивства голови Центру з протидії екстремізму МВС Інгушетії Ельджаркієва та його брата він називає «вигадкою ФСБ».

Учасник мітингу і співробітники російської поліції на центральній площі Аланія Мітингувальники виступають проти угоди про встановлення адміністративного кордону між Інгушетією та Чеченської республікою. Основна вимога протестувальників - винести питання про встановлення кордону на референдум. 26 вересня 2018 року глави Інгушетії і Чечні Юнус-Бек Євкуров і Рамзан Кадиров підписали договір про закріплення адміністративного кордону між регіонами, яка не була чітко встановлена з часів розпаду Чечено-Інгушської АРСР в 1991 році.
Учасник мітингу і співробітники російської поліції на центральній площі Аланія Мітингувальники виступають проти угоди про встановлення адміністративного кордону між Інгушетією та Чеченської республікою. Основна вимога протестувальників - винести питання про встановлення кордону на референдум. 26 вересня 2018 року глави Інгушетії і Чечні Юнус-Бек Євкуров і Рамзан Кадиров підписали договір про закріплення адміністративного кордону між регіонами, яка не була чітко встановлена з часів розпаду Чечено-Інгушської АРСР в 1991 році.

Шлях біженця: корупція і небезпека

«Якщо припустити, що відбудеться екстрадиція [Ільяса Белхароєва] з України, скоріш за все, він зазнає тортур і нелюдського поводженню зі сторони російських правоохоронних органів. Враховуючи недоведеність вини Ільяса, слідство примушуватиме його визнати участь у терористичному угрупуванні баталхаджинців. Я не можу вказати, як саме це буде здійснюватися, втім є достатньо методів, які російські силовики отримали у спадок від НКВС та КДБ», – розмірковує керівник «Правої справи» Олег Михайлик.

Він використовує як приклад історію Тимура Тумгоєва, якого Україна видала на вимогу Росії у вересні 2018 року, яка звинувачувала його в участі у терористичній організації.

19 вересня 2018 року генпрокурор Юрій Луценко зустрівся з командиром 8-го батальйону Української добровольчої армії Андрієм «Червнем» Гергертом і командиром батальйону імені шейха Мансура Муслімом Чеберлоєвським. Зустріч також була пов’язана з екстрадицією Тумгоєва. За словами речника, Луценко запевнив добровольців, що учасників бойових дій на Сході, які воювали на боці України, не будуть екстрадувати, а видачу Тумгоєва розслідують.

Екстрадиція Тимура Тумгоєва спричинила акцію протесту і сутички активістів із правоохоронцями під будівлею Генеральної прокуратури. Київ, 17 вересня

У вересні 2018 року Генпрокуратура України задовольнила запит ФСБ, Росії видавши Тумгоєва Росії. Натомість правозахисники стверджували, що Тумгоєва видали Росії таємно і з порушеннями закону.

У Росії Тимура Тумгоєва засудили до 18 років ув’язнення у колонії суворого режиму, де, зі слів рідних та правозахисників, він досі зазнає тортур, жорсткого та принизливого поводження.

Отримання росіянином статусу біженця в Україні – аж ніяк не проста процедура, незважаючи на анексію Криму, визнання в Україні на законодавчому рівні Росії країною-агресором та спонсором терористів у ОРДЛО.

Міграційна служба може не прийняти документи шукача притулку у день звертання з різних підстав. Хоча інформація щодо шукача притулку є конфіденційною, втім міграційна служба часто передає її місцевим правоохоронним органам, які затримують шукача у день призначеного прийому, каже Валерія Яковенко у розмові з Кавказ.Реалії.

Далі, як правило, задіюється корупційна складова і посередники для «вирішення питань». Якщо «згоди» сторони не дійшли, майже гарантовано (за наявності розшуку Інтерполом) відправлення шукача притулку в СІЗО без довідки про шукання притулку в Україні.

Якщо у шукача притулку відсутні значні матеріальні засоби для «вирішення питань» чи грамотна юридична та інформаційна підтримка, то цю особу з високою ймовірністю буде екстрадовано за запитом країни-заявника», – констатує правозахисниця.

Президент України Володимир Зеленський у серпні 2019 році видав наказ про спрощеного надання українського громадянства політичним біженцям з Росії та захисникам України. Він мав би вирішити проблеми політичних та релігійних біженців з Росії. Натомість його застосування фактично заблоковано підзаконним актом, який розробили у МЗС та ДМС, визнають у одеській громадській організації.

Надія на комісаріат ООН

Переконаний у власній невинуватості Ільяс Белхароєв готовий до всеохопного розслідування українськими правоохоронними органами звинувачень російської сторони.

Подана заява про злочин у слідче управління Національної поліції в Одеській області – якщо версія російського Слідчого комітету РФ правдива, то здійснений на території України незаконний обіг зброї підлягає розслідуванню місцевим органом.

«У випадку, якщо українські органи слідства не встановлять у діях Ільяса Белхароєва складу злочину, то, згідно зі статтею 57 Мінської конвенції про правову допомогу, буде ухвалене відповідне процесуальне рішення, яке заблокує екстрадицію в Росію, підтвердить фальсифікацію звинувачень російськими органами слідства та створить підстави для надання статусу біженця», – пояснює подальші дії Олег Михайлик.

Наразі правозахисники готуються до апеляції щодо визначення слідчого судді, яке, дуже ймовірно, буде оскаржувати прокуратура, що вимагала залишити Ільяса Белхароєва у СІЗО Одеси на весь період перевірки підстав до екстрадиції.

Організація «Праве діло» також звернулася до представників Управління Верховного комісара ООН з прав людини в Україні Кароліне Ліндхольм Біллінг і очікує офіційної реакції.

«Попереду ще досить великий обсяг роботу з отримання статусу біженця, участі в досудовому розслідуванні та екстрадиційній перевірці», – додають співрозмовники Кавказ.Реалії.

Крім справи Ільяса Белхароєва, організація «Праве діло» відстежувала та поширювала інформацію про інші справи росіян у одеських судах:

  • справу польового командира Адама Осмаєва, якого підозрювали у замаху на прем’єр-міністра Росії у 2012 році;
  • справу актора Сергія Анісіфорова, який був добровольцем у «Самообороні Одеси» в 2014 році та вимагав статусу політичного біженця у суді.

Обидва наразі отримали посвідки на постійне проживання в Україні та можливості стати громадянами України.

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