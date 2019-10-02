ГПУ: у 2018-2019 роках до Росії екстрадували 13 людей

У 2018-2019 роках до Росії екстрадували 13 людей, повідомила Генеральна прокуратура України у відповідь на запит Радіо Свобода.

«Упродовж 2018-2019 років Генеральною прокуратурою України за задоволеними запитами про видачу (екстрадицію) організовано фактичну передачу до Російської Федерації 13 осіб (2018 – 6, 2019 –7)», – заявили в ГПУ.

Згідно з українським законодавством, екстрадиція – видача особи державі, компетентними органами якої ця особа розшукується для притягнення до кримінальної відповідальності або виконання вироку. Екстрадиція включає офіційне звернення про встановлення місця перебування на території запитуваної держави особи, яку необхідно видати, та видачу такої особи; перевірку обставин, що можуть перешкоджати видачі; прийняття рішення за запитом; фактичну передачу такої особи під юрисдикцію іноземної держави.