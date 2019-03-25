Міжнародний наркобарон помилково отримав статус біженця в Україні і тепер може уникнути екстрадиції

Наркоторговець із Білорусі Володимир Юрченко, який з 2014 року перебуває у міжнародному розшуку по лінії Інтерполу, може уникнути екстрадиції та залишитися на свободі в Україні через помилку Державної міграційної служби України, яка надала йому статус біженця. Про це йдеться в статті Георгія Шабаєва «Притулок для наркобарона».

У липні 2018 року Юрченка затримали в Чернігові, після чого білоруські правоохоронці надіслали в Україну запит на видачу свого громадянина, щоб він постав перед правосуддям на батьківщині. У Білорусі його підозрюють в організації міжнародного наркотрафіку важких наркотиків, через що у 2014 році Генеральний секретаріат Інтерполу вніс його до переліку розшукуваних осіб.

Утім, екстрадиція Володимира Юрченка до Білорусі була заблокована – адже, як виявилось, ще в 2017-му він отримав від Державної міграційної служби України статус біженця, який це унеможливлює.

«Працівники міграційної служби, ухвалюючи рішення чи надавати статус біженця, мають здійснити перевірку щодо особи шляхом направлення запитів про неї у різні органи. Але з СБУ надійшла відповідь, що Юрченко у розшуку не перебуває, принаймні так ДМС потім заявлятиме в судах», – йдеться у матеріалі.

За півроку, у квітні 2018-го в ДМСУ почали виправляти помилку - і позбавили білоруса статусу біженця, з формулюванням що його «діяльність може становити загрозу національній безпеці, громадському порядку та здоров’ю населення».

Юрченко оскаржив це рішення у суді. У грудні минулого року Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправним та скасував рішення Державної міграційної служби України про позбавлення статусу біженця Володимира Юрченка.

ДМСУ подала апеляційну скаргу на це рішення, яке наразі слухається у Шостому апеляційному суді Києва. 19 березня розпочалося засідання у цій справі. Суд оголосив перерву, наступне засідання було призначено на 26 березня.

Представники Державної міграційної служби та СБУ в суді не змогли пояснити, як Юрченко отримав статус біженця – попри його перебування у міжнародному розшуку. «Я думаю, що треба вам з офіційним запитом звернутися, аби ми відпрацювали і правильно дали відповідь, тому що я маю тільки ті матеріали, які я маю» , – пояснив представник СБУ Андрій Дорошенко.

Сам Юрченко поки знаходиться під екстрадиційним арештом і участі в засіданнях участі не бере. Його адвокатка Наталія Гуйван повідомила у коментарі Радіо Свобода наступне: «Ми вважаємо, що Юрченка безпідставно позбавили статусу біженця, а наявність інформації в базі Інтерполу, як підтвердили судові представники, воно не є підставою для позбавлення статусу» .



Редакція надіслала запит до Державної міграційної служби з проханням повідомити – чому, попри перебування в розшуку Юрченка, йому усе ж надали статус біженця? Чи було з цього приводу проведено внутрішнє розслідування? За 6 днів відповіді так і не надійшло.

Так само журналісти звернулися до Служби безпеки України із запитаннями – чому, попри перебування Юрченка у міжнародному розшуку по лінії Інтерполу, СБУ не повідомила про це Міграційну службу на запит, та чи було за цим фактом проведене службове розслідування? В СБУ також залишили запит Радіо Свобода без відповіді до моменту публікації.

Робочий апарат Українського бюро Інтерполу також отримав запитання журналістів Радіо Свобода – чи зверталося до них СБУ або ДМС з проханням надати актуальні дані про перебування Юрченка у розшуку і яка була надана відповідь. У відомстві на запит журналістів також досі не відповіли.