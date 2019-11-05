13 осіб, що були в міжнародному розшуку, екстрадували від початку року – прокуратура Київщини

Від початку 2019 року компетентним органам іноземних держав на запити про екстрадицію видано 13 осіб, які перебували у міжнародному розшуку, повідомляє прокуратура Київської області.

В які країни видали підозрюваних – не повідомляють.

«Упродовж поточного року прокуратурою області організовано виконання 83 звернень іноземних держав про надання правової допомоги, при тому, що за весь минулий рік таких було лише 62. З них – сім доручень у порядку перейняття п’яти кримінальних проваджень для здійснення компетентними органами однієї держави розслідування з метою притягнення особи до кримінальної відповідальності за правопорушення, вчинені на території іншої держави», – йдеться в повідомленні.

Крім того, проведено понад 40 екстрадиційних перевірок за запитами іноземних держав про видачу (екстрадицію) осіб. На даний час завершено 16 перевірок, матеріали щодо яких направили до уповноважених (центральних) органів України для ухвалення рішень, додали в прокуратурі.

У жовтні в Генеральній прокуратурі України на запит Радіо Свобода повідомили, що в 2018-2019 роках до Європейського союзу екстрадували 34 громадян, до Росії за цей період екстрадували 13 людей.

Згідно з українським законодавством, екстрадиція – видача особи державі, компетентними органами якої ця особа розшукується для притягнення до кримінальної відповідальності або виконання вироку. Екстрадиція включає офіційне звернення про встановлення місця перебування на території запитуваної держави особи, яку необхідно видати, та видачу такої особи; перевірку обставин, що можуть перешкоджати видачі; прийняття рішення за запитом; фактичну передачу такої особи під юрисдикцію запитуючої держави.