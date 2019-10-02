ГПУ: у 2018-2019 роках до Європейського союзу передали 34 громадян

У 2018-2019 роках до Європейського союзу екстрадували 34 громадян, повідомила Генеральна прокуратура України у відповідь на запит Радіо Свобода.

«За вказаний період за задоволеними запитами про видачу (екстрадицію) організована фактична передача до країн Європейського союзу 34 осіб (2018 –15; 2019 – 19)», – заявили в ГПУ.

За даними ГПУ, до Росії екстрадували 13 людей (2018 – 6, 2019 –7).

Згідно з українським законодавством, екстрадиція – видача особи державі, компетентними органами якої ця особа розшукується для притягнення до кримінальної відповідальності або виконання вироку. Екстрадиція включає офіційне звернення про встановлення місця перебування на території запитуваної держави особи, яку необхідно видати, та видачу такої особи; перевірку обставин, що можуть перешкоджати видачі; прийняття рішення за запитом; фактичну передачу такої особи під юрисдикцію запитуючої держави