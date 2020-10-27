Росіянин попросив притулку в Україні – МВС

На кордоні росіянин попросив притулку в Україні, повідомило Міністерство внутрішніх справ.

«На Луганщині затримали порушника кордону в камуфляжі з військовим наплічником. Він мав лише армійський рюкзак з набором для виживання, мобільний телефон та кілька тисяч російських рублів. Зі слів порушника, усі необхідні для цієї подорожі речі він придбав у спеціалізованому магазині», – розповіли у міністерстві.

За словами чоловіка, він родом із Казані, із 2008 року очолював філіал організації, «діяльність якої спрямована на зміну діючої влади у Російській Федерації».

«З 2016 році активно підтримував у соцмережах і матеріально український полк «Азов». За свої погляди неодноразово був засуджений та, зважаючи на часті погрози, можливе нове ув’язнення і побоюючись за своє життя та здоров’я, вирішив втекти з країни», – заявили в міністерстві.

Під час складання справи про адміністративне правопорушення за частиною 2 статті 204-1 (незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України) чоловік звернувся із заявою про визнання його біженцем на території України або особою, яка потребує додаткового захисту.