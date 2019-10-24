У Росії заочно заарештували чоловіка, який утік в Україну

Люблінський суд Москви 24 жовтня заочно заарештував Сергія Гаврилова, обвинуваченого в справі організації «Новое величие». Раніше цього тижня він втік в Україну з-під домашнього арешту в Росії.

Федеральна служба виконання покарань підтвердила факт втечі. Заступник директора відомства Валерій Максименко заявив, що Гаврилов зняв електронний браслет. Це з’ясувалося 21 жовтня.

Справу Гаврилова виділять в окреме провадження, його оголосять у розшук. Про це клопотав представник обвинувачення, повідомив кореспондент Радіо Свобода із зали суду.

26-річний фігурант справи організації «Новое величие» Сергій Гаврилов, який перебував під домашнім арештом, втік в Україну і попросив там притулку, повідомили 23 жовтня російські опозиційні та офіційні ЗМІ.

У Державній прикордонній службі України 22 жовтня повідомили, що 26-річний громадянин Росії при в’їзді на територію України на пункті пропуску «Сеньківка» в Чернігівській області 21 жовтня попросив політичного притулку.

«Під час проходження іноземцем прикордонного контролю він звернувся до співробітників Державної прикордонної служби України з проханням про надання йому політичного притулку в Україні. У ході бесіди росіянин повідомив, що в РФ він переслідується за участь у акціях протесту проти діючої влади», – йдеться в повідомленні.

Інформації щодо особи прохача притулку у ДПСУ не надали. У Держприкордонслужбі вказали, що скерували чоловіка до органів Державної міграційної служби.

13 серпня президент України Володимир Зеленський підписав указ про спрощення процедури набуття українського громадянства для іноземців й осіб без громадянства, які брали (беруть) участь у заходах із забезпечення національної безпеки й оборони України, та громадян Росії, що зазнали переслідувань через політичні переконання.