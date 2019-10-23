У Росії назвали ім'я чоловіка, який попросив про притулок в Україні

26-річний фігурант справи організації «Новое величие» Сергій Гаврилов, який перебував під домашнім арештом, втік в Україну і попросив там притулку. Про це повідомили заблокований у Росії опозиційний сайт «Грани» з посиланням на «джерело, обізнане з ситуацією», та російська державна інформагенція ТАСС із посиланням на «джерело в правоохоронних органах».

За інформацією сайту «Грани», Гаврилов потрапив на Україну через Білорусію, він перетнув КПП «Сеньківка» 21 жовтня о 14:00.

У Державній прикордонній службі України 22 жовтня повідомили, що 26-річний громадянин Росії при в’їзді на територію України на пункті пропуску «Сеньківка» в Чернігівській області 21 жовтня попросив політичного притулку.

«Під час проходження іноземцем прикордонного контролю він звернувся до співробітників Державної прикордонної служби України з проханням про надання йому політичного притулку в Україні. У ході бесіди росіянин повідомив, що в РФ він переслідується за участь у акціях протесту проти діючої влади», – йдеться в повідомленні.

Інформації щодо особи прохача притулку у ДПСУ не надали. У Держприкордонслужбі вказали, що скерували чоловіка до органів Державної міграційної служби.

13 серпня президент України Володимир Зеленський підписав указ про спрощення процедури набуття українського громадянства для іноземців й осіб без громадянства, які брали (беруть) участь у заходах із забезпечення національної безпеки й оборони України, та громадян Росії, що зазнали переслідувань через політичні переконання.